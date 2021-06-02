Более 1 тыс. членов экипажей для судов Арктики планируется подготовить в РФ за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. членов экипажей для арктических судов планируется подготовить в России в ближайшие пять лет. Об этом в среду журналистам сообщил председатель "Арктического экономического совета", зампредседателя правления "Новатэк" Евгений Амбросов.

"Так как у нас развивается производство и судоходство в Арктике, могу сказать, что сегодня на повестке дня стоит вопрос о подготовке более 1 тыс. членов экипажей судов, которые в ближайшие пять лет начнут работу на судах в Арктике. Это огромный проект, и раньше не было таких масштабных проектов по подготовке кадров для судов-газовозов", - сказал Амбросов на подписании меморандума о сотрудничестве между комитетом по делам Арктики Санкт-Петербурга и Арктическим экономическим советом.

В числе вузов, которые примут участие в подготовке экипажей, Амбросов назвал университеты Петербурга, Владивостока и Новороссийска. "В Петербурге "Макаровка" (Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова), безусловно, один из ключевых элементов проекта по подготовке экипажей судов, которые будут работать в Арктике", - отметил Амбросов.