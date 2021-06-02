Инновационный ЦОД построят в "ИТМО Хайпарке" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Инновационный центр обработки данных (ЦОД), эффективность которого на 20% выше эффективности существующих дата-центров, построят в научно-образовательном и технологическом центре "ИТМО Хайпарк" в Петербурге. Соглашение о намерениях в создании ЦОДа подписали генеральный директор "ИТМО Хайпарк" Андрей Назаров и заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "НПО Импульс" (входит в ГК Ростех) Денис Звонов на Петербургском международном экономическом форуме в среду.

"ЦОД будет инфраструктурой для обеспечения потребности наших резидентов и сторонних участников тоже. К центру будет и облачный доступ. Центр станет основой для построения цифровой инфраструктуры "ИТМО Хайпарк" и второго кампуса Университета ИТМО, а также позволит привлечь в качестве резидентов технологической долины передовые компании и стартапы", - рассказал ТАСС Назаров после подписания соглашения.

Сервера в дата-центре будут мобильными, подобных ЦОДов в России нет. Оборудование ЦОДа будет погружено в жидкость, которая будет его остужать. Такая система охлаждения выгодна, так как она позволяет повысить эффективность работы дата-центра, сократить энергопотребление и увеличить плотность размещения оборудования.

Проект ИТМО "Хайпарк" в дворцовом треугольнике Гатчина - Пушкин - Петродворец в Петербурге реализуется на площади около 100 га, масштаб застройки объектов научно-образовательной и инновационной инфраструктуры - около 260 тыс. кв. м. На этой территории будут располагаться второй кампус университета ИТМО, бизнес-парк и техдолина. Научно-образовательный профиль ИТМО "Хайпарка": интеллектуальные технологии и киберфизические системы, фотоника и квантовые технологии, а также биохимические технологии. За счет реализации проекта будет создано более 12 тыс. новых рабочих мест.

Общий бюджет оценивается в 41 млрд рублей, 35% - частные инвестиции, 53% - финансирование из федерального бюджета и 12% - финансирование из бюджета Санкт-Петербурга.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.