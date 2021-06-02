Россия и Германия могут вместе создать электропаромы на солнечной энергии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия и Германия формируют техническое задание для электропаромов на солнечной энергии, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в ходе пленарного заседания "4-го дня предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании", который проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Сейчас мы активно обсуждаем с коллегами электропаромы на солнечной энергии, причем это [ранее] <…> обсуждалось как нечто гипотетическое, а сейчас уже формируется техническое задание", - отметил Осьмаков.

По его словам, не снижаются, а сохраняются позитивные темпы в товарообороте между Россией и землей Мекленбург - Передняя Померания, он составил порядка €400 млн в 2020 году.

"Это серьезная цифра, и отрадно то, что в структуре взаимодействия между нами и землей очень высокая доля технологической составляющей. За это время - с 2018 г. по 2020 г. - реализованы проекты от беспилотников до демонтажа атомных электростанций", - подчеркнул Осьмаков.

Он добавил, что Россия является лидером в сфере автономного судовождения и это формирует "очень интересный и правильный трек взаимодействия между Россией и землей Мекленбург - Передняя Померания" именно в судостроении.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.