Зампред правления "Новатэка" стал председателем Арктического экономического совета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правления компании "Новатэк" Евгений Амбросов избран председателем Арктического экономического совета.

"Меня избрали председателем "Арктического экономического совета". В этой должности я готов продолжать подготовку, которая была начата предыдущими руководителями совета - развивать сотрудничество между компаниями в Арктике", - сообщил журналистам в среду Амбросов на подписании меморандума о сотрудничестве между комитетом по делам Арктики Санкт-Петербурга и Арктическим экономическим советом.

Он уточнил, что срок его полномочий составит два года. Совет занимается проектами, связанными с морской транспортной инфраструктурой, добычей полезных ископаемых, развитием малого и среднего бизнеса, а также цифровизацией в Арктике.

"Сегодня Россию в Арктическом экономическом совете представляют компании "Новатэк", "Мегафон", "Газпром нефть" и компания "Северная звезда". Это сильные компании, которые вносят весомый вклад в развитие отношений с организациями других арктических стран", - отметил Амбросов.

Арктический экономический совет - ведущий межправительственный форум по продвижению сотрудничества, координации и взаимодействия между арктическими государствами, коренными народами и жителями Арктики для совместного решения арктических вопросов, в числе которых устойчивое развитие и защита окружающей среды в Арктике. Список участников совета включает в себя различные компании: от стартапов, малых и средних предприятий до национальных и международных корпораций, осуществляющих свою деятельность в Арктике.