Замглавы РЖД Олег Тони назначен гендиректором "Скоростных магистралей"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Генеральным директором "Скоростных магистралей" назначен Олег Тони. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Тони также сохранит должность замглавы РЖД.

"В должности заместителя генерального директора "РЖД" Олег Вильямсович Тони возглавил АО "Скоростные магистрали" по совместительству. В его ведении будут находиться Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения и Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов", - сообщил глава РЖД Олег Белозеров, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он также отметил, что назначение позволит обеспечить единую политику в области развития скоростных и высокоскоростных магистралей.

Тони занимает руководящие должности в РЖД с 2004 года, в 2005 году стал членом правления холдинга, а с 2017 года назначен заместителем генерального директора компании.

"Скоростные магистрали" - дочерняя компания РЖД, отвечающая за реализацию инновационных проектов в сфере железнодорожного транспорта, включая создание и развитие в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей.