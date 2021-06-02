"Новатэк" договорился с Zhejiang Energy о поставках СПГ в Китай с "Арктик СПГ - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Новатэк" и китайская Zhejiang Energy подписали на Петербугском международном экономическом форуме базовые условия соглашения о долгосрочных поставках СПГ с проекта "Арктик СПГ - 2", сообщат "Новатэк".

"Китай, рынок которого быстро развивается, является одним из ключевых регионов для нашей стратегии маркетинга СПГ, мы планируем и далее наращивать объем поставок экологичного СПГ, что будет способствовать достижению Китаем поставленной цели углеродной нейтральности к 2060 году", - сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Соглашение устанавливает ключевые коммерческие условия на поставку до 1 млн тонн СПГ в год с проекта "Арктик СПГ - 2" в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на СПГ-терминалы Zhejiang Energy в Китае, в том числе для новых электрогенерирующих мощностей.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Проект предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО.

Помимо "Новатэка" (60%), участниками проекта являются китайские CNOOC и CNPC, французская Total и консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec (у всех по 10%).

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.