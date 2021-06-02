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Фондовая биржа Саудовской Аравии приостановила работу из-за сбоя в системе торгов

Устранением неполадок занимается специализированная группа, проблему решат в кратчайшие сроки, говорится в заявлении биржи

КАИР, 2 июня. /ТАСС/. Фондовая биржа Саудовской Аравии Tadawul временно прекратила работу в среду из-за неполадок в системе торгов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на распространенное биржей заявление.

"Торговые операции на фондовом рынке приостановлены из-за неожиданного технического сбоя", - отмечается в коммюнике.

В нем также указывается, что специализированная группа работает над устранением этих неполадок, произошедших по независящим от биржи причинам, в кратчайшие сроки. "Принимаются все меры в интересах рынка и его дилеров", - подчеркивается в заявлении.

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