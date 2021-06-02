Минцифры запустило на сайте форму для обратной связи по вопросам работы министерства

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ запустило на сайте специальный виджет платформы обратной связи (ПОС) - окно обратной связи по вопросам работы министерства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"На официальном сайте Минцифры РФ запущен виджет ПОС. Через единую форму обращений пользователи могут сообщить о проблемах с сотовой связью, СМИ, порталом госуслуг, контентом в интернете и других вопросах, связанных со сферами, которые курирует министерство", - говорится в сообщении.

По словам замглавы министерства Олега Качанова, это сократит сроки рассмотрения вопросов, позволит отследить статус обращения в личном кабинете на портале госуслуг, а также оценить качество полученных ответов.

Платформа обратной связи позволяет гражданам через форму на госуслугах, мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе", а также виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ направлять обращения в госорганы и органы местного самоуправления по широкому спектру вопросов, а также участвовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях. Пилот по ее внедрению начался в 2019 году. В 2021 году ведется активное внедрение ПОС, на данный момент уже подключено 2,2 тыс. региональных органов исполнительной власти, 7,8 тыс. органов местного самоуправления и 15,4 тыс. публично значимых организаций - школ, детских садов, больниц, поликлиник и т. д. До конца года планируется увеличить эти показатели примерно в 1,5 раза.