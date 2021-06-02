КМСП договорилась на ПМЭФ сотрудничать с Управлением малых и средних предприятий Монголии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) и правительственное исполнительное агентство "Управление малых и средних предприятий" Монголии заключили на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) меморандум о сотрудничестве в сфере развития предпринимательства. Об этом в среду говорится в сообщении Корпорации.

Документ подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и директор Управления малых и средних предприятий Монголии Ядамсурэн Эрдэнэсайхан.

"Сотрудничество в сфере развития предпринимательства открывает новые возможности по углублению кооперации и расширению торговли между российскими и монгольскими малыми и средними компаниями. Взаимодействие предусматривает обмен опытом в области инструментов и мер поддержки развития МСП на различных направлениях предпринимательской деятельности, включая приграничное и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество России и Монголии", - сказал Исаевич, комментарий которого приводится в сообщении.

Среди основных направлений сотрудничества в рамках меморандума - финансово-гарантийная и информационно-маркетинговая поддержка, взаимодействие в зонах свободной торговли, а также в реализации совместных проектов, стимулирование экспортной деятельности, поддержка процессов локализации производства, обмен результатами исследовательских работ.

"У нас широкий спектр возможностей для сотрудничества, и мы приложим усилия для создания совместной российско-монгольской программы развития малого и среднего предпринимательства на 2021-2026 годы", - отметил Ядамсурэн Эрдэнэсайхан, слова которого приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.