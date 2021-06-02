Глава Ленинградской области рассчитывает, что проект "Северный поток-2" победит скептиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил надежду, что проект строительства "Северного потока - 2" преодолеет скептицизм в его адрес, так как его реализация создаст не только новые возможности для получения энергетического сырья, но и дополнительные рабочие места, а также позволит внедрить передовые технологии. Об этом глава региона заявил в среду на заседании бизнес-форума "4-й день предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании".

"Базовыми проектами для нас являются "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Строительство "Северного потока-2", безусловно, даст мощный импульс развитию экономики и Ленинградской области, России, Мекленбурга - Передней Померании, Германии. И я надеюсь, что этот проект оправдает себя, победит скептиков. Это не только возможность получения энергетического сырья, это новые рабочие места, это, кстати, и новые технологии", - сказал Дрозденко на бизнес-форуме, который проходит в рамках деловой программы стартового дня Петербургского международного экономического форума.

Губернатор отметил, что, несмотря на существующие проблемы, Ленинградская область "обречена в хорошем смысле слова на сотрудничество с немецкими партнерами", потому что стороны "связывает очень многое". "Самое главное, что у нас уже есть взаимные контакты и по возобновляемым источникам энергии, и по использованию водорода, и мы работаем с немецкими партнерами по ветроэнергетике. И есть еще ряд проектов, которые в ближайшее время дадут очень хороший синергетический эффект", - добавил Дрозденко.

"День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании" проходит в смешанном формате - ряд встреч состоится в Ростоке, многие спикеры подключаются в онлайн-режиме.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.