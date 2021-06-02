Кремль не требует умерить активность регионов, предлагающих Маску сотрудничество

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Кремль никак не вмешивается в инвестиционную активность регионов РФ и не ограничивает губернаторов, обращавшихся к главе компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с предложением создать производство автомобилей Tesla в их регионах. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, одергивал ли Кремль руководителей регионов, предлагавших американскому предпринимателю свои площадки для развития автопрома.

"Работа губернатора заключается в том, чтобы повышать инвестиционную привлекательность своего региона", - заметил пресс-секретарь президента. "Действительно, есть регионы, которые в этом изрядно преуспели. Есть регионы, которые существенно отстают. Здесь разные точки зрения у губернаторов, у каждого своя стратегия. Судить можно только по результатам, по показателям регионов", - отметил Песков.

Ранее со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова сообщалось, что Россия готова к сотрудничеству с Tesla по электромобилям при условии локализации технологий и создания добавленной стоимости в РФ. При этом после того, как Маск не исключил возможность локализовать производство в РФ, губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к предпринимателю в Твиттере с предложением начать инвестиции в Россию с его региона. В свою очередь глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что основателю Tesla нечего предложить России в плане автомобильного производства.