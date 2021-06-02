До 10 тыс. фандоматов по приему тары появятся в 10 регионах РФ в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сеть из 10 тыс. фандоматов - аппаратов по приему в обмен на бонусы использованных пластиковых и стеклянных бутылок, а также алюминиевых банок, появится в семи регионах в 2022 году. Об этом заявил в среду генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев, показывая работу одного из пяти фандоматов, установленных на Петербургском международном экономическом форуме.

"Места, где можно разместить фандоматы, - это в первую очередь торговые центры, магазины, парковки, транспортно-пересадочные узлы. Мы можем размещать их на открытом воздухе, поэтому это могут быть контейнерные площадки, автобусные остановки. Мы планируем установить до 10 тыс. фандоматов, а всего емкость этого рынка, направления может включать до 150 тыс. таких машин", - сказал Буцаев.

Уже в этом году фандоматы, произведенные в России, установят в Челябинской, Белгородской и Нижегородской областях, где люди смогут получать скидки и бонусы за сданные в фандоматы бутылки. За день один фандомат способен принять до 600 единиц тары. Люди смогут сдавать в такие автоматы чистую тару без крышек. На таре будет считываться тара штрих-код, затем она отправится на переработку.

Проект по установке фандоматов начали готовить по поручению президента России Владимира Путина, согласно которому в городах с населением более 100 тыс. человек следует развивать сеть фандоматов и пунктов приема отдельных фракций. По оценкам РЭО, в 2021-2022 годах проект потребует шесть миллиардов рублей и окупится за шесть лет. Финансирование будет складываться из лизинга, субсидий региона, Минприроды РФ, РЭО и вклада инвесторов.

"Планируется, что фандоматы будут устанавливать в жилых комплексах, торговых центрах, общественных пространствах и на транспортных узлах. На данный момент ведутся переговоры с крупнейшими торговыми сетями. Также возможно снижение платы за вывоз твердых коммунальных отходов и прямое зачисление на банковскую карточку. Но этот способ будет возможен и эффективен при решении вопроса об отмене НДФЛ, пока он прорабатывается", - уточнили в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.