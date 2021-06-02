Служба безопасности полетов ФРГ не знает о возможной причине отмены рейсов из ФРГ в РФ

БЕРЛИН, 2 июня. /ТАСС/. Германская служба безопасности полетов не располагает информацией о возможной причине отмены рейсов из ФРГ в Россию и обратно. Об этом заявила в среду корреспонденту ТАСС представитель ведомства.

"Мы не располагаем информацией на этот счет", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что службе безопасности полетов неизвестно также о возможных "политических решениях", которые могли бы привести к отмене рейсов.

Ранее крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву (LH1444/1445) и Санкт-Петербург (LH1436/1437) и обратно в связи с отсутствием разрешения со стороны компетентных ведомств. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в авиаконцерне. Там не уточнили, о каких ведомствах и какой страны идет речь.

Портал Tourdom сообщал, что авиакомпания "Аэрофлот" 1 июня отменила два рейса в Германию - во Франкфурт-на-Майне и в Гамбург. Кроме того, сообщалось о том, что авиационные власти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.