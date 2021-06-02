Глава Wizz Air раскритиковал рекомендацию ЕС не летать над Белоруссией

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный директор венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air Йожеф Варади подверг критике рекомендацию властей Евросоюза европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске. Об этом в среду сообщило агентство Reuters .

"Я не думаю, что это правильная реакция, - заявил он. - Не считаю, что авиация должна использоваться как инструмент политических санкций". По мнению Варади, во время инцидента в Минске "не произошло ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность полета". "Это политическая мера, а не мера безопасности", - подчеркнул глава венгерской авиакомпании.

Саммит Евросоюза 24 мая постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Это решение пока не вступило в силу.

26 мая Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) вслед за рекомендацией ЕС призвало авиакомпании облетать воздушное пространство Белоруссии.

Во вторник Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЕС готовит санкции в отношении примерно десятка представителей ряда ведомств Белоруссии, в том числе министерств обороны и транспорта республики. По его информации, 4 июня послы Евросоюза могут также принять предварительное решение о запрете белорусским самолетам летать над Евросоюзом и садиться в его аэропортах. Позже в июне оно будет подписано министрами стран ЕС.