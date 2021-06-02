Энергопотребление в России в мае выросло на 7,3%

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в мае 2021 года составило 83,2 млрд кВт⋅ч, что на 7,3% выше, чем в мае 2020 года, говорится в пресс-релизе "Системного оператора" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) России.

Выработка электроэнергии за отчетный период увеличилась на 8,3% в годовом выражении - до 84,8 млрд кВт⋅ч.

При этом в ЕЭС России энергопотребление возросло на 7,4% (81,9 млрд кВт⋅ч), а производство - на 8,4% (83,5 млрд кВт⋅ч).

Тепловые электростанции (ТЭС) в ЕЭС России в мае произвели 39,2 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 11,5% больше, чем годом ранее, гидроэлектростанции (ГЭС) - 21 млрд кВт⋅ч (+9,5%). При этом атомные электростанции (АЭС) увеличили выработку до 17,5 млрд кВт⋅ч (+1,7%), а электростанции промышленных предприятий - до 5,3 млрд кВт⋅ч (+2,5%).