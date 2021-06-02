Саудовская биржа возобновила работу после сбоя в системе торгов

КАИР, 2 июня. /ТАСС/. Саудовская фондовая биржа Tadawul вернулась к работе после устранения возникших в среду неполадок в системе торгов. Об этом передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на распространенное биржей заявление.

Ранее сообщалось, что все ее торговые операции были приостановлены из-за неожиданного технического сбоя, который произошел по независящим от биржи причинам. "Неполадки устранены, рынок возобновил работу в обычном режиме, - указывается в коммюнике. - Все наши системы находятся в сохранности".

Как отмечает Al Arabiya, система Tadawul на саудовском фондовом рынке внезапно остановилась во время сегодняшней сессии в 10:57 по саудовскому времени (совпадает с московским). По подсчетам телеканала, сбой длился порядка 70 минут.