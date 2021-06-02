Совфед дал кабмину право разрешать производить лекарства на экспорт без патента

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому кабмин наделяется правом в рамках международных соглашений принимать решение об использовании изобретений для производства лекарств без патента с последующей компенсацией патентообладателю.

Гражданский кодекс РФ теперь будет дополнен новым положением о том, что правительство вправе на условиях, предусмотренных международными договорами, "принять решение об использовании изобретения для производства на территории РФ лекарственного средства в целях его экспорта без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации".

Текст решения должен содержать сведения об объеме производства лекарственного средства, определяемом потребностями иностранного государства, куда оно будет экспортировано. Упаковка такого лекарственного средства должна иметь специальное обозначение.

Порядок направления уведомления, принятия решения об использовании изобретения для производства лекарств и прекращения его действия, порядок определения срока действия решения, а также методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством в соответствии с международным договором.