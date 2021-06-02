Совфед одобрил закон об уголовной ответственности за незаконную выдачу займов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовной ответственности, включая лишение свободы на срок до трех лет, за незаконное предоставление потребительских займов и кредитов в крупных размерах для лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за такое правонарушение.

Уголовный кодекс дополняется нормой, согласно которой, если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за незаконную выдачу кредитов, а сумма выданных ими займов превышает 2 млн 250 тыс. рублей, то им будет грозить штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей или в размере заработной платы осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

При этом кредитор может быть освобожден от уголовной ответственности, если он возместил нанесенный ущерб, а также перечислил в бюджет возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба. Предусматривается, что уголовные дела по данным преступлениям будут подсудны районным судам.

Другим законом, также одобренным в среду Совфедом, поправки вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Документ предусматривает ужесточение административных штрафов за выдачу незаконных займов, в том числе тех, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой. Для должностных лиц штрафы составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (сейчас - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей), для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей). Для индивидуальных предпринимателей действующая редакция кодекса ответственность не предусматривает. Закон также позволяет приостанавливать работу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на срок до 15 суток.

КоАП дополняется положением о штрафах за повторное незаконное предоставление займа, если такое деяние не имело признаков уголовного преступления. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф может составить от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 500 тыс. до 2 млн рублей. Работа индивидуальных предпринимателей, фирм и организаций также может быть приостановлена на 90 суток.