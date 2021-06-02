Совфед одобрил закон о штрафах за оборот немаркированной продукции

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об административной ответственности за нарушение требований о маркировке товаров средствами идентификации, предусматривается введение штрафов до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

В Кодексе об административных правонарушениях прописывается, что производство или продажа лекарственных препаратов без маркировки или с нарушением порядка ее нанесения, если эти действия не содержат признаков преступления, влекут штраф для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией.

Ввод в оборот других товаров, за исключением лекарств, которые должны маркироваться, будет наказываться штрафом для должностных лиц в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. В случае повторного нарушения штрафы увеличиваются до 10-20 тыс. и до 100-500 тыс. рублей соответственно. При этом законом предусмотрена конфискация "производственного оборудования, использованного для изготовления немаркированного товара", или приостановка работы юридического лица на срок до 90 суток с конфискацией.

Законом предусмотрены и санкции за не связанную с вводом в оборот продажу, возмездную или безвозмездную передачу немаркированных немедицинских товаров. Для граждан предусмотрены штрафы от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Во всех случаях происходит конфискация предметов правонарушения. Повторное нарушение повлечет повышенные штрафы, для юридических лиц штраф может достигать 500 тыс. рублей. Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения или внесение в нее недостоверных данных будет наказываться штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей для должностных лиц, для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Закон должен вступить в силу с 1 декабря 2021 года.