В Приангарье привлекли более 2 тыс. трудовых мигрантов, чтобы не сорвать золотодобычу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Золотодывающим компаниям Иркутской области, которые в связи с закрытием границ столкнулись с дефицитом иностранной рабочей силы, удалось привлечь более 2 тыс. трудовых мигрантов по согласованию с властями. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В феврале власти Бодайбинского района - главного золотоносного региона Иркутской области - заявили об угрозе срыва сезона добычи из-за дефицита иностранной рабочей силы, который возник в связи с закрытием границ. После этого губернатор Игорь Кобзев попросил федеральные власти согласовать въезд в Россию 3 тыс. 415 иностранных работников для золотодобывающих предприятий региона.

"Было озвучено руководством района, что необходимо привлечь иностранную рабочую силу. Я сделал заявку, потребовались определенные процедуры. Более 2 тыс. человек уже приехали. По крайней мере со стороны муниципалитета не вижу сейчас такого напряжения, которое ранее было высказано", - сообщил Кобзев.

Он рассказал, что власти региона стараются переориентировать крупные компании, не только золотодобывающей отрасли, на использование местных трудовых ресурсов. Это позволит снизить уровень безработицы в регионе, а у работодателей не будет необходимости проходить процедуры, связанные с соблюдением миграционного законодательства.

Например, выстраивается модель подготовки кадров для корпораций по заявкам. Как пояснил глава региона, работодатели будут делать властям заявки на подготовку тех или иных специалистов, а учебные заведения - эти кадры готовить. Таким образом правительство Приангарья рассчитывает сотрудничать со всеми корпорациями, работающими в регионе.

"Мы сейчас впервые в Братске проводим такую работу. Готовим центр занятости, он будет забирать заявку с северных территорий, отдавать ее через правительство и министерство образования, и учебные заведения будут готовить специалистов", - рассказал губернатор.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.