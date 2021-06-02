Чувашия и "Т Плюс" подписали меморандум о партнерстве при модернизации теплоснабжения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Чувашии и компания "Т Плюс" подписали во вторник на полях Петербургского международного экономического форума меморандум о социально-экономическом партнерстве, предполагающий дальнейшее взаимодействие в области модернизации системы теплоснабжения в Чебоксарской агломерации, передает корреспондент ТАСС. Подписи под документом поставили глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор "Т Плюс" Андрей Вагнер.

Согласно документу, стороны намерены внедрять современные технологии в части производства, транспортировки и учета энергии, а также развивать систему централизованного теплоснабжения. Документ также предполагает взаимодействие сторон в рамках перехода Чебоксар и Новочебоксарска на новую модель рынка тепла.

"Будет также привлечено дополнительное финансирование для модернизации и цифровизации объектов генерации и тепловых сетей, запланирован комплекс мероприятий по улучшению экологической ситуации", - пояснили в пресс-службе правительства республики.

По словам Николаева, компания является основным поставщиком тепла в Чебоксарской агломерации. "Сегодняшним меморандумом мы зафиксировали наше партнерство с точки зрения намерений дальнейшего взаимодействия, которое предполагает достаточно большие инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения Чебоксарской агломерации. Также меморандумом предполагается расширение партнерства в реализации социальных программ", - отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Чебоксарская агломерация включает в себя муниципальные образования, формирующиеся вокруг крупнейших городов Чувашии, - Чебоксары вместе с городом-спутником Новочебоксарск, населенными пунктами Чебоксарского района и городом Цивильск.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.