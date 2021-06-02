"Фосагро" обжаловала введение пошлин на свои удобрения в США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/."Фосагро" обжаловала введение компенсационных пошлин на импорт в США своих фосфорсодержащих удобрений, ждет решения в апреле - мае следующего года, сообщил ТАСС замгендиректора по финансам и международным проектам "Фосагро" Александр Шарабайко.

"Таймлайн длинный, 12 месяцев, не раньше. Мы 7 мая процедуру [апелляцию в суд при комиссии по международной торговле США] запустили ", - сказал Шарабайко в кулуарах ПМЭФ.

Компания надеется на отмену пошлины. "Наша цель - отмена пошлины. Мы рассчитываем, конечно, что суд примет наши аргументы во внимание и поменяет свою позицию", - отметил Шарабайко.