Соглашение Кондопожского ЦБК со Сбербанком расширит ассортимент продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии и владелец Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) - компания ООО "Карелия Палп Холдинг" - подписали в среду соглашение со Сбербанком на полях Петербургского международного экономического форума. Сотрудничество позволит начать более интенсивную диверсификацию производства, долгое время специализирующегося на выпуске газетной бумаги, и расширение видов выпускаемой продукции, сообщил по итогам подписания договора глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Вместе с нашими партнерами, с "Карелия Палп", есть очень серьезные планы, которые, в первую очередь, направлены на диверсификацию линейки продукции. Понятно, что в условиях снижения спроса на газетную бумагу, вполне объяснимого во всем мире, мы, конечно, считаем, что комбинат должен и может в ближайшее время [вводить в производство] новые виды упаковочной продукции и высококлассную целлюлозу. Это фундаментальный проект, который позволяет нам смотреть уверенно в будущее в части одного из флагманов нашей целлюлозно-бумажной промышленности", - сказал он.

Объем инвестиций, который предполагает соглашение, не разглашается. Впервые проект реконструкции ЦБК "Карелия Палп" представила в марте 2021 года: он предполагает начало выпуска беленой вискозной целлюлозы для текстильной промышленности, а также выпуск картона для плоских слоев и бумаги для гофрирования. По итогам подписания соглашения компания планирует создать условия для наращивания производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции. Последующая масштабная модернизация потребует также поддержки со стороны государства.

"В рамках трансформации целлюлозно-бумажной отрасли, реализация соглашения позволит Кондопожскому ЦБК расширить продуктовую линейку и создать гибкое производство, оперативно реагирующее на конъюнктуру как российского, так и зарубежных рынков", - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Проект модернизации ЦБК подразумевает сохранение прежнего числа рабочих мест при наращивании эффективности производственных процессов. Кроме того, будет снижено экологическое влияние на природу Карелии. "У нас много точек соприкосновения: развитие самого "города бумажников" - Кондопоги, - где сейчас создана территория опережающего социально-экономического развития, диверсификация в вопросах моногорода: мы создаем там новые производства. Но при этом понимаем, что всегда главную роль в дальнейшем развитии города, в целом для экономики Республики Карелии будет играть Кондопожский ЦБК - это важное предприятие, важный налогоплательщик", -добавил Парфенчиков.

Кондопожский ЦБК - градообразующее предприятие карельского города Кондопога с населением 30 тыс. человек и одно из крупнейших промпредприятий в республике. В конце июня 2016 года Арбитражный суд Карелии признал ОАО "Кондопога" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Сообщалось, что общая сумма требований основного долга превышает 13 млрд рублей. ООО "Карелия Палп" было крупнейшим кредитором предприятия: в 2021 году в результате открытых торгов по продаже 100% акций ЦБК компания стала его новым собственником.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.