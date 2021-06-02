Объекты "Северного потока - 2" в России на следующей неделе заработают в тест-режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Объекты "Северного потока - 2" в Ленинградской области со следующей недели начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в ФРГ. Об этом журналистам в среду заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам участия в пленарном заседании бизнес-форума "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании".

"Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону", - сказал Дрозденко по итогам участия в бизнес-форуме, который проходит в рамках деловой программы стартового дня Петербургского международного экономического форума.

Губернатор отметил, что в среду утром он встречался с Герхардом Шрёдером и Maттиасом Варнигом, которые представляют немецкую сторону в проекте "Северный поток - 2". "Мы как раз обсуждали, что проект вышел на финишную прямую", - добавил он.

Дрозденко напомнил, что Мекленбург - Передняя Померания - это та территория, которая будет принимать российский газ. "[Премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания] Мануэла Швезиг (также принимает участие в бизнес-форуме - прим. ТАСС) - одна из немногих, кто последовательно все это время отстаивал интересы и Германии, и наши интересы по продолжению строительства "Северного потока - 2", - сказал он.

"День предпринимателей: Россия в Мекленбурге - Передней Померании" проходит в смешанном формате - ряд встреч состоятся в Ростоке, многие спикеры подключаются в онлайн-режиме.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.