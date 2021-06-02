Эксперты Платформы НТИ и Фонда ЦСР проанализируют развитие рынка беспилотного транспорта

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и Фонд "Центр стратегических инициатив" (Фонд ЦСР) договорились о проведении совместных исследований развития перспективных технологических направлений, в том числе сферы беспилотного транспорта. Соответствующее соглашение было подписано в среду на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба Платформы НТИ.

"Платформа Национальной технологической инициативы (НТИ) и Фонд "Центр стратегических разработок" (ЦСР) подписали соглашение о сотрудничестве в сферах информационно-просветительской и исследовательской деятельности. <…> [Стороны будут] заниматься совместными аналитическими проектами, в частности в области изучения беспилотного транспорта", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в России около двух десятков команд заняты разработкой систем автономного управления наземным транспортом. Часть из них уже готова к коммерциализации технологий в нишевых сегментах, уточнила пресс-служба Платформы НТИ. Исследования в этой сфере также ведет ряд вузов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.