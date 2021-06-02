"Газпром нефть" сохранит добычу углеводородов в 2021 году на уровне 96 млн тонн н. э.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует сохранить добычу углеводородов в 2021 году на уровне 96 млн тонн нефтяного эквивалента. При этом произойдет снижение добычи нефти из-за сделки ОПЕК+, а добыча газа вырастет, сказал глава компании Александр Дюков в рамках ПМЭФ.

"Если говорить об объемах добычи, то, хотя по жидким углеводородам они снизились в связи с действием соглашения ОПЕК+, благодаря газовой составляющей портфеля нам удалось сохранить общую добычу на уровне 2019 году - 96 млн тонн н. э.", - сказал он.

Дюков также рассказал об планах увеличить долю нефтяных оторочек в общем объеме добычи "Газпром нефти". Она составит 10% после 2023 году, отметил глава компании.

По его словам, по нефтяным оторочкам компании предстоит завершить строительство и ввод в эксплуатацию инфраструктуры для освоения нефтяных оторочек Песцового, Ен-Яхинского и Чаяндинского месторождений.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.