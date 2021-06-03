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Дискуссия "Знание – сила?". Видеотрансляция

На мероприятии выступят лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, президент РАН Александр Сергеев и другие

ТАСС/ПМЭФ

В рамках ПМЭФ проходит дискуссия "Знание – сила?". Участники мероприятия обсуждают, где находятся те грани возможного, которые предстоит обнаружить в ближайшее время, насколько такие понятия, как рост и развитие, сочетаются с представлениями об устойчивости экологии, экономики и общества и насколько на все это влияют внешние факторы и так далее.

Модератором заседание выступает директор Green Capital Alliance Максим Сафонов. Среди выступающих - лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, директор ФГБУ "Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Александр Гинцбург, президент РАН Александр Сергеев и другие.

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