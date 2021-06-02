{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ПМЭФ-2021
Обновлено 

В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено

В компании считают ситуацию вокруг "Северного потока - 2" более позитивной, чем год назад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG - компания - оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - позитивно оценивает ход работ по реализации проекта и уверена, что строительство трубопровода будет завершено. Об этом сообщил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Газопровод будет готов", - сказал он.

Nord Stream 2 AG считает ситуацию вокруг "Северного потока - 2" более позитивной, чем год назад, но указывает на необходимость диалога.

Теги
ГерманияРоссияПМЭФ-2021
Мишустин обсудил с главой Всемирного банка сотрудничество по климату и борьбе с бедностью
Читать полностью