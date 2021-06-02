В Nord Stream 2 AG заявили, что строительство газопровода будет завершено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Nord Stream 2 AG - компания - оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - позитивно оценивает ход работ по реализации проекта и уверена, что строительство трубопровода будет завершено. Об этом сообщил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Газопровод будет готов", - сказал он.

Nord Stream 2 AG считает ситуацию вокруг "Северного потока - 2" более позитивной, чем год назад, но указывает на необходимость диалога.