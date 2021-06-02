ЦБ пояснил, что черные списки брокеров носят осведомительный характер

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Банк России пояснил, что публикуемые списки компаний с признаками нелегальной деятельности, куда был также включен Interactive Brokers (крупный посредник, предоставлявший клиентам прямой выход на американские рынки), носят осведомительный характер. Об этом говорится в письме регулятора.

Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии ЦБ - в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб, пояснил регулятор.

"Если человек заключает договор с иностранной организацией, он лишает себя защиты, которую дает российское регулирование. Иностранные участники работают по правилам своей страны, и при возникновении проблем клиенту такой компании надо будет обращаться за защитой к тому регулятору, с лицензией которого она работает. Основная цель публикации списка - проинформировать граждан о возможных рисках взаимодействия с такими компаниями", - указал регулятор.

По закону о рынке ценных бумаг на территории РФ имеют право работать и предлагать финансовые услуги российским гражданам только компании, у которых есть лицензия Банка России или они внесены реестры регулятора. Если иностранная компания не имеет лицензии Банка России, но рекламирует услуги на русском языке, имеет русскоязычную версию сайта, обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ, а также предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов, имеет доступные россиянам мобильные приложения и предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ - это является критерием для внесения компании в список.