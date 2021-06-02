Минпромторг рассчитывает запустить программу льготного экспорта через "Почту России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ рассчитывает в текущем году запустить программу льготного экспорта через "Почту России" для экспортеров. Об этом в среду на площадке Российского форума малого и среднего предпринимательства, проводимого в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Если говорить о тех изменениях в нацпроекте, которые применимы именно к МСП, я очень надеюсь, что мы в этом году запустим программу льготного экспорта через "Почту России" для экспортеров, прежде всего, МСП. Очень на это надеюсь, постановление правительству РФ мы на самом деле уже написали, деньги на это есть, и в пилотном режиме в этом году мы должны это запустить", - сказал он.

По словам Осьмакова, программа должна эффективно дополнить работу, которую делает Российский экспортный центр (РЭЦ) с "Почтой России" в части "развития таких цифровых сервисных вещей".

"Мы делаем, на самом деле, небольшую вещь, просто докладываем копейку, которая повышает общую эффективность всей этой системы", - отметил он.

Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП) - ежегодное мероприятие для обсуждения текущего состояния малого и среднего бизнеса и мер по увеличению его роли в российской экономике. Организаторами выступают Фонд Росконгресс и "Опора России". Мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Петербургский международный экономический форум, организованный Росконгрессом, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.