Производителям сыра и мороженого выдали 44 млн кодов в первый день обязательной маркировки

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Производители мороженого и сыра сделали 3 318 заказов и получили 44 млн кодов Data Matrix в первый день обязательной маркировки этих видов молочной продукции, которая стартовала в России с 1 июня. Об этом в среду сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Система маркировки стала обязательной 1 июня для производителей мороженого и сыра. За первый день участники оборота сделали 3 318 заказов и получили 44 миллиона Data Matrix кодов. Это на 35% больше, чем в фармацевтической отрасли, и в 14 раз больше количества полученных кодов в обувной и легкой промышленностях вместе взятых", - пояснили в пресс-службе.

Несмотря на пиковые нагрузки на систему "Честный знак", по данным ЦРПТ, она справилась с количеством обращений. Чтобы оперативно обрабатывать информацию, для молочной отрасли накануне старта маркировки было в два раза увеличено количество серверов, а для решения частных случаев с участниками оборота взаимодействуют персональные менеджеры ЦРПТ. "К маркировке подготовились как крупные, так и небольшие предприятия. К системе уже подключились 100% производителей сыра и 87% компаний по выпуску мороженого", - добавили в пресс-службе.

Ранее Минпромторг РФ отмечал, что подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад, все компании отрасли могли принять участие в пилотном проекте, а также найти оптимальные решения и заранее подготовиться к введению обязательной маркировки. В свою очередь, как пояснила ЦРПТ сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова, завершение подготовки к маркировке некоторых производителей после 1 июня никак не повлияет на ассортимент торговых сетей.

"Все сети участвуют в эксперименте с первых дней, поэтому процессы у нас отработаны. Все готовы к получению и реализации маркированного товара, уже развернуты площадки по тестированию системы на кассах. Если возникают какие-то даже небольшие технические вопросы, мы решаем их в рабочем порядке, в том числе на рабочих и проектно-экспертных группах", - приводит ЦРПТ слова Орловой.

Поддержка производителей

В качестве поддержки участников оборота Минпромторг РФ утвердил изменения в правила предоставления субсидий для развития проектов в сфере промышленности, которые позволяют предоставлять финансовую помощь участникам оборота и производителям упаковки.

"Они позволяют предоставлять финансовую поддержку участникам оборота и производителям упаковки. Также предусматривается включение техники для печати упаковки в перечень технологического оборудования, аналоги которого не производятся в России. Это позволяет не облагать НДС не только готовое оборудование, но и комплектующие и запасные части к нему", - говорится в сообщении.

Еще одной мерой поддержки производителей молочной продукции является возможность продавать остатки немаркированных товаров в течение всего срока годности. Ей могут воспользоваться как производители сыров и мороженого, так и производители других молочных продуктов, для которых срок введения обязательной маркировки наступает позднее.

"Благодаря этому будут обеспечены бесперебойные поставки молочной продукции на рынок. Меры поддержки позволяют снизить финансовую нагрузку на участников оборота и на производителей упаковки, приобретающих оборудование для маркировки", - уточнили в пресс-службе.

Маркировка молочной продукции

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря - для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток - летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.