"РТ-Инвест" увеличит мощности комплексов по переработке отходов в Подмосковье

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Компания "РТ-Инвест" (создана при участии госкорпорации "Ростех") увеличит мощности комплексов по переработке отходов в Коломне, Кашире, Сергиевом Посаде и Храброво на 600 тыс. тонн каждый. Об этом рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) заместитель директора по проектам переработки вторичных материальных ресурсов (ВМР) управляющей компании (УК) "Региональный оператор" (входит в структуру "РТ-Инвест", созданной при участии госкорпорации "Ростех") Константин Диесперов.

"Мы уже в настоящий момент отстроили комплексы по сортировке, компостированию и полигонированию. И их уже четыре: Коломна, Кашира, Сергиев Посад и Храброво. В планах идет расширение каждого комплекса еще на 600 тыс. тонн", - сказал Диесперов.

По его словам, общий объем перерабатываемых ими отходов достигнет 3,3 млн тонн.

"По сути дела это делается для того, чтобы заводы по энергетической утилизации, которые мы будем делать в Подмосковье, четко вписывались в балансы общего контура управления вторичными материальными ресурсами и коммунальными отходами", - сказал представитель УК "Региональный оператор".

Он уточнил, что таким образом компания контролирует весь цикл утилизации отходов, от сбора до финального извлечения энергии. "И мы уже сейчас строим завод в том числе по утилизации ряда вторичных фракций", - сказал Диесперов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.