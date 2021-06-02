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Мишустин обсудил с главой Всемирного банка сотрудничество по климату и борьбе с бедностью

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с президентом Всемирного банка Дэвидом Мэлпасом, сообщает в среду пресс-служба кабинета министров.

"Михаил Мишустин и Дэвид Мэлпас обсудили перспективы развивающегося сотрудничества России и Всемирного банка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основное внимание было уделено вопросам климатической повестки, борьбы с бедностью, координации усилий в области содействия международному развитию, передаче российского опыта в области. Мишустин и Мэлпас также затронули темы эффективного государственного управления и реализации передовых механизмов предоставления государственных услуг другим странам - членам Всемирного банка.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияМэлпас, Дэвид
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