Мишустин обсудил с главой Всемирного банка сотрудничество по климату и борьбе с бедностью

ПМЭФ-2021

Глава Росавиации заявил о решении вопроса с разрешениями на рейсы между Москвой и ФРГ

Ранее представитель Германской службы безопасности полетов сообщил, что ведомство не располагает информацией о возможной причине отмены рейсов из ФРГ в Россию и обратно

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