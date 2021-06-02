Ростех займется превращением медицинских отходов в электроэнергию

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Ростех создаст в Подмосковье единого оператора по обращению с медицинскими отходами. Об этом рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заместитель директора по проектам переработки вторичных материальных ресурсов (ВМР) Управляющей компании (УК) "Региональный оператор" (входит в структуру "РТ-Инвест", созданной при участии госкорпорации "Ростех") Константин Диесперов.

"Ростех предложил комплексный проект, который позволяет полностью собрать и стопроцентным образом утилизировать медицинские отходы, превратить их в энергию. Это проект, который предполагает создание единого оператора по обращению отходами, пока экспериментально только в Московской области", - сказал Диесперов

Он пояснил, что проект предполагает сбор медицинских отходов больничных комплексов и доставку их на завод по превращению этих отходов в электрическую энергию. Реализация проекта уже началась, но для его запуска необходимо решить юридические вопросы.

"В настоящее время полностью разработана инженерная документация, проведены все дополнительные конкурсы и выбрана оптимальная технология для трансфера. Сейчас юридическая часть, которая на самом деле подчас у нас сложнее, чем сутевая", - сказал Диесперов.

Юридический аспект

По его словам, что проблема утилизации медицинских отходов не до конца формализована. "Огромные зоны такой неформализованности еще с момента, когда в советское время был принят СанПиН. Основополагающий документ остался и не всегда он гармонизирован с другими частями законодательства", - сказал он.

По словам Диесперова, УК "Региональный оператор" не собирается менять СанПиН и делает комплексный проект, который позволит провести региональный эксперимент по гармонизации всех составляющих - и технологической, и логистической, и юридической.

Представитель УК "Региональный оператор" уточнил, что в Подмосковье ежегодно собирают 104 тысячи тонн медицинских отходов всех категорий, а колебания из-за пандемии коронавируса могут привести к увеличению этого показателя.

"Сейчас пик колебаний прошел, и мы имеем уже более понятную стационарную ситуацию. Все равно нужно готовиться к будущему, и все равно такие объекты (для переработки медицинских отходов - прим. ТАСС) должны быть. Во всех развитых странах именно так утилизируют эти отходы, и никак иначе. А у нас, к сожалению, пока эта система разрозненная. У нас может любой поучаствовать в конкурсе, выиграть его по цене, а дальше везти эти отходы неизвестно куда. И часто они находятся либо на обычных свалках, либо в лесу. А правильно - стопроцентно гарантирующее результат сжигание в роторной печи с выработкой энергии", - подчеркнул Диесперов.

По его словам, такая технология является экологически чистой и дает минимальный выход шлака с золой - около 1,5% по массе. "Технология отработана, она хорошая, качественная, имеет потенциал для локализации на предприятиях Ростеха", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.