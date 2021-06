Ростех представил посвященную переработке отходов арт-инсталляцию на ПМЭФ-2021

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" представила на своем стенде в рамках ПМЭФ-2021 созданную известными художниками арт-инсталляцию, посвященную переработке отходов. Об этом рассказала ТАСС куратор и автор художественной концепции стенда Ксения Сурикова.

"Ростех" пригласил нас для того, чтобы реализовать их идею показа важности работы с отходами, со вторичными ресурсами. От них был запрос на то, чтобы сделать стенд, посвященный одному из секторов их бизнеса, и мы предложили такую метафорическую художественную форму для этого. Это одно из направлений развития их бизнеса - компания "РТ-Инвест", которая реализует огромное количество проектов в области экологии. Это полигоны нового поколения бытовых отходов, их сортировка, заводы по сортировке, заводы по энергоутилизации отходов. Обо всех этих технологиях мы рассказываем на стенде через художественную экспозицию", - сказала Сурикова.

Она пояснила, что арт-объекты на стенде иллюстрируют принципы этичного потребления, создания энергии из отходов, экономии совместного потребления, устойчивого развития, экологического баланса и нулевых отходов.

В частности, художницы Лилия Ли-ми-ян и Катерина Садовски создали арт-объект, который представляет собой позолоченные позвонки в оболочке из прозрачного пластика. "Этот объект символизирует этичное потребление. Он сделан из пластика, собранного в Москве посетителями Мультимедиа Арт Музея. Его внешний вид - это некая прозрачная пластиковая оболочка, в которой находится артефакт - кость. Он нам напоминает о том, что вообще-то, если раньше в земле от наших предков нам доставались ценные вещи: золото, археологические находки, то нашим потомкам мы оставляем пластик", - пояснила куратор инсталляции.

Еще один объект создан Юлией Норкиной и представляет собой композицию из спрессованного кофейного жмыха. "Мы хотели показать этим, что на самом деле нет как таковых отходов. Они все могут стать первичными, вернуться в этот цикл, переработать, превратить во что-то иное. Трансформировать можно все что угодно, в частности даже кофейный жмых, который используют как косметическое средство, но он может быть арт-объектом, его можно спрессовывать, можно благодаря биоразлагаемой клейкой основе соединять и образовывать довольно плотные конструкции. Он может быть и облицовочным материалом, и арт-объектом, и украшениями", - сказала Сурикова.

Художник Александр Морозов представил витражи, созданные по средневековой технологии с использованием в том числе и вторичного сырья. "В Средние века был большой интерес к алхимии, и художник в том числе много обращается к этим вопросам. Мы связываем этот объект с энергоутилизацией, которая тоже предполагает процесс превращения отходов в энергию. Та же наша концепция Trash is the new Treasure - это прямая иллюстрация, что мы казалось бы из отходов получаем самый важный ресурс на земле - энергию, то есть фактически заменяем углеводороды другим источником энергии, причем он считается возобновляемым источником энергии, потому что мусор появляется всегда", - пояснила Сурикова.

ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.