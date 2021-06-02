Austrian Airlines ожидает, что сможет нормально выполнять рейсы из Вены в Москву

ВЕНА, 2 июня. /ТАСС/. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines, как и прежде, исходит из того, что сможет в дальнейшем нормально выполнять рейсы из Вены в Москву. В этом заверила ТАСС в среду представитель австрийского авиаперевозчика.

"Austrian Airlines исходит из того, что сможет снова нормально выполнять авиасообщение между Веной и Москвой, как и в последние дни", - отметила представитель авиаперевозчика. В Austrian Airlines при этом рекомендовали обратиться к российскому авиационному ведомству касательно подробностей о выдаче разрешения на соответствующие полеты. Так, в четверг компания сможет выполнить пассажирский рейс в Москву и обратно.

В минувшую субботу ТАСС сообщили в Austrian Airlines, что получили разрешение России на полет из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии. Авиаперевозчик уже высказывал уверенность, что дальнейшие рейсы также будут получать разрешение на ежедневной основе.

28 мая Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании на выполнение рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход воздушного пространства Белоруссии, после того как этот авиаперевозчик был вынужден отменить такой же рейс 27 мая из-за отсутствия разрешения Москвы.

Наряду с другими европейскими авиакомпаниями Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС, которое последовало за инцидентом с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair. В связи с этим изменение маршрута полетов требовало предварительного согласования.