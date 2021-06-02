Корпорация МСП, Российско-Германская ВТП и Schaeffler заключили соглашение на ПМЭФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ), немецкий производитель автокомпонентов Schaeffler и Российско-Германская внешнеторговая палата в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали дорожную карту по интеграции субъектов МСП в цепочку поставок российского представительства компании. Об этом говорится в сообщении корпорации.

Документ подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, исполнительный директор Schaeffler в России Максим Шахов и предправления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

"Встраивание российских поставщиков из числа малого и среднего бизнеса в цепочки поставок германских компаний необходимо рассматривать, прежде всего, с точки зрения повышения глобальной конкурентоспособности отечественных предприятий. Требования, которые предъявляются к российским производителям в рамках локализации производства компании Schaeffler, полностью соответствуют мировому уровню. Также отмечу, что дорожной картой предусмотрено сотрудничество по развитию и поддержке потенциальных поставщиков с целью достижения соответствия этим требованиям, что позволит улучшить бизнес-процессы и качество поставляемой малыми и средними компаниями продукции", — сказал Исаевич, чей комментарий приводится в сообщении.

Предполагается, что КМСП проведет первичный отбор поставщиков. Затем будет разработан перечень мероприятий по оказанию поддержки этим компаниям и их развитию с целью достижения соответствия требованиям Schaeffler и старта поставок на производственную площадку в России. Как уточнил Шахов, благодаря соглашению компания сможет расширить круг поставщиков за счет малых и средних предприятий. Корпорация МСП и немецкая компания будут оказывать всестороннюю помощь тем, кто желает повысить квалификацию, улучшить качество поставляемой продукции и стать поставщиком Schaeffler.

В 2014 году российская площадка Schaeffler group — ООО "Шэффлер Рус" — запустила серийное производство в Ульяновской области. Предприятие изготавливает компоненты для российских автопроизводителей и выполняет услуги по восстановлению подшипников для железнодорожного транспорта и промышленности.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.