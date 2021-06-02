Законопроект о системе гарантирования прав участников НПФ внесли в Госдуму

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий создание на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) на основе принципов действующей системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Гарантийными случаями, в соответствии с законопроектом, будут являться аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного) или банкротство НПФ. Проект документа предусматривает, что на этапе накопления участникам будет гарантирован номинал фактически уплаченных взносов (взносов и самого участника, и его работодателя, и иных лиц), учтенных на именных пенсионных счетах, но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 млн рублей. Аналогичный предельный размер возмещения предусмотрен в настоящее время системой страхования вкладов граждан.

На этапе выплат законопроект предусматривает гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости (с 1 апреля 2021 года размер социальной пенсии по старости составляет 5796,76 рубля). Проведенный анализ показал, что такое ограничение размера гарантийного возмещения позволит обеспечить гарантией сохранность средств большинства участников НПО в полном объеме, говорится в пояснительной записке.

На этапе выплаты пенсии предлагается установить, что выплата гарантийного возмещения в объеме, достаточном для продолжения выплаты назначенной негосударственной пенсии в пределах гарантируемого объема, осуществляется путем перечисления АСВ гарантийного возмещения в другой НПФ, определенный АСВ на конкурсной основе, без заявления участника. В случае, если такой конкурс был дважды признан несостоявшимся, гарантийное возмещение будет выплачено АСВ на банковский счет участника.

Гарантийное возмещение в систему гарантий прав участников НПО будет выплачиваться за счет фонда гарантирования НПО, администрируемого АСВ и формируемого из ежегодных гарантийных взносов НПФ. Размер гарантийного взноса каждого НПФ в фонд гарантирования НПО определяется как произведение индивидуального коэффициента НПФ, базовой ставки гарантийного взноса и расчетной базы, равной величине обязательств НПФ по договорам НПО, определенной по результатам ежегодного актуарного оценивания. Индивидуальный коэффициент каждого НПФ будет определяться в диапазоне от 0,5 до 2 в зависимости от финансового положения НПФ. Базовая ставка гарантийных взносов будет устанавливаться нормативным актом Банка России в диапазоне от 0,0125% до 0,2% от расчетной базы.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2023 года. НПФ, осуществляющие по состоянию на эту дату деятельность по НПО, будут включены в систему будут включены в систему гарантирования прав участников НПО на основании их соответствия требованиям законодательства к деятельности НПФ.