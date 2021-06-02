Совфед одобрил закон о возможности выпуска бессрочных облигаций для "Почты России"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий АО "Почта России" выпускать облигации без определения срока их погашения.

По действующему законодательству акционерное общество может выпускать бессрочные облигации только в случае, если оно работает на российском рынке не менее пяти лет. Принятый закон снимает это ограничение для "Почты России": АО становится полным правопреемником ФГУП, и таким образом срок его работы становится достаточным для того, чтобы выпускать бессрочные облигации.

Ранее президент поручил правительству вместе с "Почтой России" проработать вопросы, связанные с осуществлением АО функций грузового транспортного предприятия. Включение мероприятий по развитию собственной авиации (за исключением поддержания летной годности действующего парка самолетов) в инвестиционную программу потребует дополнительных инвестиций, которые можно получить, выпустив, в частности, бессрочные облигации.