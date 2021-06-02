Tesla отзывает около 6 тыс. машин в США из-за проблемы в их тормозной системе

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Компания Tesla, выпускающая электромобили, отзывает около 6 тыс. своих авто в США из-за проблемы в их тормозной системе. Об этом со ссылкой на документы Национального управления по безопасности на транспорте (NHTSA) США сообщило в среду агентство Reuters.

Речь идет о моделях Model 3 2019-2021 годов выпуска и Model Y, изготовленных в 2020-2021 годах, у которых, согласно представленной информации, могут ослабнуть запорные болты тормозных скоб, что чревато падением давления в шинах и, соответственно, ДТП, но пока, как подчеркнули в компании, не было ни одного сообщения об инцидентах по указанной причине. В компании, передает агентство, намерены проверить и укрепить тормозные узлы, а если потребуется, заменить запорные болты.

В направленных в NHTSA документах, сообщает Reuters, говорится, что о наличии упомянутой проблемы в Tesla стало известно в декабре прошлого года, после чего в компании сразу же были приняты меры по ее устранению.

В первом квартале текущего года Tesla поставила покупателям более 184 800 электромобилей своего производства, большинство из которых (182 780) - это более компактные Model 3 и Model Y. За первые три месяца года компания произвела 180 338 таких электромобилей. При этом не было произведено ни одного автомобиля более дорогих моделей Model S и Model X.

За аналогичный период 2020 года Tesla произвела всего 102 672 электромобиля, а покупателям были поставлены 88 400 авто. Из них более 76 тыс. также составляли Model 3 и Model Y.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб- квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.