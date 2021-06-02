Чернышенко: на программу детского кешбэка дополнительно необходимо 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Для дополнительного финансирования программы детского туристического кешбэка необходимо 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с правительством.

"По данным Минпросвещения, количество таких путевок, которые были проданы с 1 января по 24 мая этого года до старта самой программы, составило 225 тыс. И дополнительный объем финансовых средств, которые необходимы для этой программы - они подтверждены Минфином - составляют 4,5 млрд рублей", - сказал Чернышенко.

Кешбэк по программе возврата части средств за детский отдых на данный момент составил 670 млн рублей. "Что касается основной программы, которая началась 25 мая, статистика следующая: по итогам недели и уже двух дней гражданами приобретено более 48 тыс. путевок на сумму более 1,5 млрд рублей и возврат составил около 670 млн рублей", - сказал Чернышенко.