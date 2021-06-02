Сбер запустил первую в России электронную карту мигранта в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Сбер запустил в Петербурге и Ленинградской области первую в России электронную карту трудового мигранта. Соглашение о запуске проекта и взаимодействии по другим направлениям подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представители банка и власти Петербурга.

"Сбер объявил на ПМЭФ-2021 о запуске первой в России электронной карты трудового мигранта. <...> Банковскую карту международной платежной системы MasterCard с уникальным QR-кодом, содержащим ID, трудовые мигранты могут получить в миграционном центре "Нарвский" одновременно с оформлением легализации пребывания в РФ", - сообщила пресс-служба банка.

Карта позволит владельцам упростить внесение обязательных платежей, предусмотренных российским налоговым законодательством. Карту также удобно использовать для получения заработной платы при трудоустройстве.

В соглашении, подписанном сторонами на ПМЭФ-2021, сказано, что участники будут взаимодействовать по ряду направлений, включая банковское обслуживание, коммуникации, разработку и согласование дизайна карты, защиту и обработку информации, в том числе персональных данных, а также оказание консультационной поддержки по вопросам выпуска, выдачи, обслуживания и использования карты.

"Мы с готовностью поддержали инициативу партнеров, потому что потребность в появлении карты мигранта явно назрела. Это удобный прозрачный инструмент, причем не только финансовый. Карта позволяет осуществлять упрощенные денежные переводы в страны СНГ через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" со сниженной комиссией, а с помощью QR-кода, размещенного на ней, уполномоченные органы смогут в режиме онлайн подтверждать легальность пребывания иностранного гражданина на территории РФ", - рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка - директор головного отделения по Санкт-Петербургу Сбербанка Анатолий Песенников.

По словам председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Петербурга Олега Капитанова, власти рассчитывают, что внедрение таких карт защитит иностранных граждан от недобросовестных работодателей и повысит финансовую дисциплину при внесении платежей в бюджет города.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.