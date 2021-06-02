Путин заявил, что для развития туризма на Дальнем Востоке "копеечку надо вкладывать"

СОЧИ, 2 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал активнее вкладывать средства в развитие туризма Дальнего Востока. С таким указанием глава государства обратился в среду на совещании с членами правительства, комментируя доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко о мерах кабмина РФ по развитию туризма на Камчатке.

"Что касается развития туризма на Дальнем Востоке, в том числе на Камчатке, здесь копеечку надо вкладывать в инфраструктуру, постепенно, аккуратненько, по плану просто работать, да и все", - сказал Путин.

Он призвал Чернышенко продолжать уделять внимание этому вопросу и довести намеченные планы до реализации.

19 мая на совещании с правительством Путин раскритиковал Чернышенко за слова о том, что если увеличить поток туристов в Долину гейзеров на Камчатке, то они там "все вытопчут". Путин поручил принять меры по развитию инфраструктуры на туристических объектах на Камчатке. На следующий день председатель правительства Михаил Мишустин поручил Чернышенко отправиться в регион, чтобы лично разобраться с развитием туристического потенциала Долины гейзеров. 22-24 мая вице-премьер побывал в регионе, о результатах своей работы в те дни он доложил в среду главе государства.