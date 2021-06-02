Путин рассчитывает на технически безупречную реализацию детского туристического кешбэка

"Я думаю, что для людей это важно", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции, выслушав доклад вице-премьера Дмитрия Чернышенко об организации компенсации затрат родителей на путевки в детские лагеря.

"То, что правительство сейчас сделало, это абсолютно очевидно правильный шаг, надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом", - отметил президент.

19 мая Путин поручил правительству решить проблему с путевками в детские лагеря, которые были куплены еще до введения детского туристического кешбэка. На нынешнем совещании глава государства напомнил, что ранее говорилось о возврате денег родителям за детские путевки, но не говорилось о том, что это будет сделано и для тех, кто уже их приобрел.

21 апреля в послании парламенту Путин объявил о введении системы возврата 50% затрат на путевки в детские лагеря.