Эксперт: треть безработных в России моложе 29 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Треть безработных в России составляют люди до 29 лет. Об этом сообщил в среду вице-президент союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан" Артур Николаев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В феврале 2021 года на молодежном рынке труда случился обвал. Количество вакансий сократилось на 42% по отношению к февралю прошлого года. По данным Международной организации труда, каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии. 34% регистрируемой безработицы в России, по последним сведениям, составляют люди до 29 лет. Главная проблематика этого явления - нет навыков, большие риски, нет понимания, как воплотить идею, нет команды и финансов", - сказал Николаев.