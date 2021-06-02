Эксперт: треть безработных в России моложе 29 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Треть безработных в России составляют люди до 29 лет. Об этом сообщил в среду вице-президент союза "Торгово-промышленная палата Республики Татарстан" Артур Николаев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В феврале 2021 года на молодежном рынке труда случился обвал. Количество вакансий сократилось на 42% по отношению к февралю прошлого года. По данным Международной организации труда, каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии. 34% регистрируемой безработицы в России, по последним сведениям, составляют люди до 29 лет. Главная проблематика этого явления - нет навыков, большие риски, нет понимания, как воплотить идею, нет команды и финансов", - сказал Николаев.
Также он отметил, что для борьбы с этими "страхами" 31 марта был запущен конкурс в рамках федерального проекта "100 надежд бизнеса", где наставники будут помогать студентам запустить свой проект и получить обратную связь от предпринимательской среды. На сайте проекта также запустили раздел с вакансиями для молодежи. На данный момент там около 1 700 предложений для студентов.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.