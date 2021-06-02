Япония дополнительно выделит $800 млн в поддержку механизма COVAX

ТОКИО, 2 июня. /ТАСС/. Власти Японии дополнительно направят $800 млн на поддержку международного механизма COVAX, который призван обеспечить в глобальных масштабах более широкий доступ к вакцинам против коронавируса. Об этом в среду в ходе совместного виртуального саммита правительства Японии и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации объявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.

"Я рад сообщить, что мы направим дополнительные $800 млн, увеличив таким образом сумму нашего взноса в COVAX до $1 млрд", - заявил премьер. Он также сообщил, что Токио "намерен в будущем передать COVAX 30 млн доз вакцины, которые произведут на территории Японии, когда для этого сложатся подходящие условия".

Кроме того, японские власти планируют инвестировать во все этапы создания вакцин, включая научные исследования, клинические испытания, производство и распределение препаратов, подчеркнул глава правительства.

Ранее Япония направила $200 млн на реализацию механизма COVAX.

Как сообщается на сайте GAVI, организаторы саммита намерены с его помощью привлечь дополнительные $2 млрд, чтобы ускорить выделение нуждающимся государствам 1,8 млрд доз вакцины. К настоящему моменту для снабжения работы механизма COVAX было собрано $6,3 млрд.