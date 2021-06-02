ВЭБ.РФ и "Почта России" подписали соглашение о взаимодействии в целях развития РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и "Почта России" в рамках ПМЭФ подписали соглашение о взаимодействии для достижения национальных целей развития России до 2030 года, обозначенных в указе президента РФ. Об этом говорится в сообщении "Почты России".

Подписи под документом поставили председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и генеральный директор "Почта России" Максим Акимов.

Так, стороны намерены развивать сотрудничество по созданию благоприятных условий для развития комфортной городской среды и инфраструктуры, по комплексному развитию городов, малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы.

В частности, ВЭБ.РФ и "Почта России" будут взаимодействовать при реализации совместных проектов в области недвижимости и строительства, содействовать развитию городской среды за счет реновации главпочтамтов и комплексного развития территорий вокруг них в городах. Отмечается, что это будет способствовать повышению доступности и качества оказания услуг почтовой связи за счет создания современных отделений почтовой связи в новых микрорайонах городов.

Кроме того, такое взаимодействие будет способствовать функционированию системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках взаимодействия с институтами развития, через разработку и внедрение специализированных совместных продуктов. Соглашение также позволит создать комплексные финансовые и нефинансовые решения для развития деятельности предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан.

"Наши почтамты расположены во всех крупных городах России. Обычно это здания в центре города, обладающие большой исторической ценностью. В зависимости от приоритетов городского развития они часто становятся объектами редевелопмента и наполняются новыми функциями. Совместно с ВЭБ.РФ и другими институтами развития, входящими в Группу ВЭБ, мы изучаем возможность комплексного развития и реновации почтамтов, чтобы они стали новыми центрами притяжения для горожан и туристов", - прокомментировал Акимов.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.