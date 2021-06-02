Около 2 тыс. требований КНО к бизнесу включили в цифровую платформу "Открытый контроль"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Онлайн-сервис для предпринимателей "Открытый контроль" начал работать в Москве. На новой цифровой платформе бизнес может получить информацию о том, когда и какие контрольно-надзорные органы (КНО) могут провести проверку их бизнеса, и исполнение каких требований они оценивают, сообщил ТАСС в среду начальник главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"Сегодня запустили платформу "Открытый контроль". Основной ее целью является организация эффективного взаимодействия между бизнесом и контрольно-надзорными органами в рамках 248-ФЗ, нового законодательства о реформе контрольно-надзорной деятельности, чтобы контроль стал дистанционным, удобным, невидимым. Это, в первую очередь, связано со снижением нагрузки на предпринимателей. Москва стремится создать максимально комфортный деловой климат. <...> Около 2 тыс. обязательных требований, касающихся столицы, загрузили на платформу", - сказал Данчиков в кулуарах ПМЭФ.

Так, на платформе "Открытый контроль" представители московского бизнес-сообщества могут оперативно получить ответы на распространенные вопросы о проверках и нормативных требованиях со стороны органов контроля. Информационная система содержит пять разделов: "Сервисы", "Органы контроля", "Нормативные акты", "Журнал" и "Помощь".

"Мы исходили, в первую очередь, из проблемы, что раньше предпринимателям нельзя было найти и легко прочитать все требования, проанализировать множество подзаконных актов. <...> На платформе удобный поисковик, чем точнее описываешь свой бизнес, тем точнее будет показан набор требований", - уточнил Данчиков в ходе сессии форума МСП на ПМЭФ-2021.

Начальник главконтроля добавил, что в личных кабинетах нового сервиса предпринимателям также планируется направлять информацию о нарушениях. Кроме того, с помощью новой онлайн-платформы бизнес может задать вопросы в контрольные органы и получить "ответ по существу".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.