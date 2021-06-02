Новая стратегия ВЭБ находится на финальной стадии оформления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Новая стратегия ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития находится на финальной стадии оформления, до окончательного принятия документа "осталось буквально несколько недель". Об этом на площадке ПМЭФ заявил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Я бы сказал, что мы находимся на финальной стадии ее оформления, нам осталось буквально несколько недель для того, чтобы стратегию принять", - сказал Шувалов.

О стратегии

Ранее зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства, глава набсовета ВЭБ.РФ Дмитрий Григоренко сообщал, что помимо текущей деятельности у ВЭБ.РФ появляются четыре новых стратегических направления. Это инвестиции в крупнейшие проекты в рамках фронтальных стратегий правительства. Поддержка проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, экспортоориентированные проекты и нацеленные на создание суперотраслей для технологического прорыва. Третье направление: проекты региональной повестки, в том числе реализуемые на принципах государственно-частного партнерства. ВЭБ.РФ становится драйвером проектов инфраструктуры будущего, направленных на развитие агломераций.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.