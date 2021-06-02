Белорусской АЭС выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока

МИНСК, 2 июня . /ТАСС/. Лицензия на эксплуатацию первого энергоблока выдана Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом сообщила в среду начальник Госатомнадзора Белорусии Ольга Луговская.

По ее словам, коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию Белорусской АЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока.

"Это решение является результатом длительной работы. Начинается новая эпоха коммерческой эксплуатации БелАЭС", - сказала Луговская, которую цитирует агентство БелТА.